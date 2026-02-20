Trotz der von Präsident Donald Trump durchgesetzten hohen Zölle sind die USA im vergangenen Jahr der wichtigste Abnehmer deutscher Exportwaren geblieben, haben ihre Stellung als Handelspartner ‌Nummer eins aber ⁠an China verloren. Die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten brachen um 9,4 Prozent auf 146,2 ⁠Milliarden Euro ein, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Seit August 2025 gelten für die meisten deutschen Waren ‌US-Zölle von 15 Prozent - ein Vielfaches des früheren Satzes. Auf ‌den Rängen zwei und drei der wichtigsten Empfängerländer ​deutscher Exporte folgten erneut Frankreich mit 117,4 Milliarden Euro (+2,0 Prozent) und die Niederlande mit 112,5 Milliarden Euro (+2,9 Prozent).