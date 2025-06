Pandemie wirkt nach, Ukraine-Krieg schadet

Auf den China-Flugrouten von und nach München und Frankfurt sind die Passagierzahlen in diesem Jahr bereits geschrumpft: um 1'300 auf knapp 203'000 Passagiere während der ersten fünf Monate in München. In den ersten vier Monaten in Frankfurt waren es 180'300 Fluggäste, die nach China flogen oder von dort ankamen, 27'000 weniger als ein Jahr zuvor. Ein quasi identisches Bild zeigt sich auch beim längerfristigen Vergleich der Jahre 2019 und 2024: Gesunkene Passagierzahlen nach und aus China, im Saldo höhere im US-Flugverkehr.