Auf der Plattform X schrieb Hegseth, sein Treffen mit Verteidigungsminister Admiral Dong Jun sei «ebenso positiv» gewesen wie die vorangegangene Begegnung von US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Südkorea. Weitere Treffen zur Einrichtung besserer militärischer Kommunikation seien geplant, erklärte Hegseth weiter.