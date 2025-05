Beide Seiten einigten sich auf eine 90-tägige Pause in dem Streit sowie deutlich niedrigere Zollsätze. US-Finanzminister Scott Bessent sagte Journalisten am Montag in Genf, nach Verhandlungen mit China würden die gegenseitigen Zölle um mehr als 100 Prozentpunkte auf zehn Prozent gesenkt. Beide Seiten hätten die Interessen ihrer Länder gut vertreten. «Wir haben beide ein Interesse an einem ausgewogenen Handel, die USA werden sich weiter in diese Richtung bewegen.»