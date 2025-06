«Wir haben uns auf einen Rahmen geeinigt, um den Genfer Konsens und das Gespräch zwischen den beiden Präsidenten umzusetzen», sagte US-Handelsminister Howard Lutnick am Dienstag (Ortszeit) zum Abschluss von zwei Tagen intensiver Verhandlungen in London. Lutnick zufolge wurde vereinbart, dass beide Seiten nun mit ihren Staatsoberhäuptern - US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping - sprechen werden, um sicherzustellen, dass diese dem Rahmenabkommen zustimmen. «Wenn dies der Fall ist, werden wir das Rahmenwerk umsetzen», so Lutnick weiter. In einem separaten Briefing bestätigte dies auch der stellvertretende chinesische Handelsminister Li Chenggang.