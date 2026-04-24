Die USA und die Europäische Union (EU) wollen bei der Sicherung kritischer Mineralien künftig enger zusammenarbeiten. US-Aussenminister Marco Rubio und der zuständige EU-Kommissar Maros Sefcovic unterzeichneten am Freitag eine ‌entsprechende ⁠Absichtserklärung. Zudem wurde ein separater Aktionsplan für den Handel mit den Rohstoffen vorgestellt. Die westlichen Verbündeten ⁠wollen damit die Abhängigkeit von China bei Materialien verringern, die für die Herstellung von Halbleitern, Elektroautos und modernen Waffen unerlässlich ‌sind.