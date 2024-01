US-Elektroautobauer Tesla muss in Folge dessen einen Grossteil seiner Fahrzeugfertigung im brandenburgischen Werk Grünheide für zwei Wochen unterbrechen. Grund sei das Fehlen von Bauteilen wegen der Sicherheitslage im Roten Meer, teilte der E-Auto-Pionier am späten Donnerstagabend in einer Erklärung an die Nachrichtenagentur Reuters mit.