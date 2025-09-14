Trump wird am Dienstag zu seinem zweiten Staatsbesuch in Grossbritannien erwartet, der drei Tage dauern soll. Er soll von einer Delegation von US-Wirtschaftsführern begleitet werden, darunter der Chef von Nvidia, Jensen Huang, und Sam Altman von OpenAI. Im Rahmen des Besuchs will der Vermögensverwalter BlackRock einem Medienbericht zufolge 700 Millionen Dollar in britische Rechenzentren investieren. Dies meldete der Sender Sky News am Samstag (Ortszeit).