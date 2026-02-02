Trump zufolge senken die USA ihre Zölle auf indische Waren von bisher insgesamt 50 auf 18 Prozent. Ein Vertreter des Weissen Hauses präzisierte, dass ein Strafzoll von 25 ⁠Prozent komplett entfalle. Dieser war wegen der indischen Käufe von russischem Öl verhängt worden. Ein weiterer, allgemeiner Zollsatz werde zudem von 25 auf 18 Prozent gesenkt. Modi habe sich zudem verpflichtet, US-Produkte aus den Bereichen Energie, Technologie und Landwirtschaft sowie weitere Waren im Wert von mehr als 500 Milliarden ​Dollar zu kaufen, fügte Trump hinzu. Indien werde zudem seine Zölle und nichttarifären Handelshemmnisse gegenüber den USA abbauen.