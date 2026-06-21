Die meisten internationalen Medien und Katar kündigten den Beginn der Gespräche bereits an, bevor diese überhaupt angefangen hatten. Der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi kam kurz, reiste aber vor den Eröffnungsreden wieder ab. Als er kurz nach 15.00 Uhr mit Ghalibaf zurückkehrte, waren Fotografen im Saal nicht mehr zugelassen, um Bilder zu machen.
Es sei eine «historische Begegnung», um «den Nahen Osten zu verändern», sagte Vance zu Beginn der zweimonatigen Verhandlungen nach der Unterzeichnung einer Grundsatzvereinbarung durch den US-Präsidenten Donald Trump und den iranischen Präsidenten Massud Peseschkian. Er betonte, dass ein Format mit hochrangigen amerikanischen und iranischen Vertretern in direkten Verhandlungen in fast 50 Jahren beinahe eine Premiere sei. Man habe in den letzten Stunden Fortschritte erzielt und hoffe auf weitere in den nächsten, fügte er hinzu.
Vance warnte die Iraner. Die Frage sei nun, wie viel man gemeinsam auf diplomatischem Weg erreichen werde. Wenn ihre Führung bereit sei, nicht länger ein Faktor regionaler Instabilität zu sein und langfristige nukleare Ambitionen aufzugeben, wollten die Vereinigten Staaten die Beziehung zu diesem Land grundlegend ändern, so Vance.
Am frühen Sonntag wiederholte Peseschkian, dass Teheran die Atomwaffe nicht wolle, aber das Recht beanspruche, Uran für zivile Zwecke anzureichern. Mehrere Szenarien liegen auf dem Tisch, wie etwa ein Transfer von auf 60 Prozent angereichertem Uran in ein anderes Land oder eine von der Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA) überwachte Verdünnung auf rund 5 Prozent. Laut Beobachtern würden zwei Monate wahrscheinlich nicht ausreichen, um diese Frage zu lösen.
Iran will Garantien für den Libanon
Bereits wenige Minuten vor Beginn der Gespräche waren die USA und der Iran mit Katar zusammengekommen, um zu besprechen, was am Freitag die Verschiebung des Gipfels verursacht hatte: die israelischen Angriffe im Libanon. Der Waffenstillstand in diesem Land ist Teil der am Mittwoch unterzeichneten Absichtserklärung, welche den Weg für das Treffen auf dem Bürgenstock ebnete.
Teheran hatte am Sonntag wiederholt, es benötige in dieser Frage Garantien, bevor es mit Washington über ein endgültiges Abkommen verhandle. Das anschliessende trilaterale Treffen scheint die Lage beruhigt zu haben.
Als Symbol für die Bedeutung des Treffens sind die beiden Länder hochrangig vertreten. Dasselbe gilt für die Vermittler mit dem katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani und dem pakistanischen Regierungschef Shehbaz Sharif.
Neben dem Nuklearbereich sollen die Verhandlungen auch andere Fragen umfassen, wie die Aufhebung der US-Sanktionen und eine Finanzierung von 300 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau des Iran. Ein weiteres Thema ist die Freigabe iranischer Gelder, die am Sonntag bei einem Dreiertreffen mit Katar erörtert wurde. Katar hatte sechs Milliarden Dollar an iranischen Geldern beschlagnahmt.
Als Symbol der seit Mittwoch herrschenden Nervosität zwischen den beiden Ländern kündigte der Iran nach den israelischen Schüssen an, Hormus erneut zu schliessen. Dabei war die Zahl der durchfahrenden Schiffe am Donnerstag fünfmal höher als im Durchschnitt der ersten zehn Junitage. Die Vereinigten Staaten sagten jedoch, Teheran kontrolliere Hormus nicht.
Washington übermittelte seinem Verbündeten Israel erneut eine deutliche Missbilligung. Dessen Premierminister, Benjamin Netanjahu, kommentierte die Grundsatzvereinbarung nicht direkt. Diese stiess in Israel auf breite Kritik. Angesichts der Kritik sei Vance der Ansicht, dass niemand mehr für den Nahen Osten getan habe als die Vereinigten Staaten.
(AWP)