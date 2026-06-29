Zuvor hat der iran nach eigenen Angaben wegen der jüngsten Angriffe auf das Land und nach seiner ​Darstellung unerfüllter Bedingungen der Absichtserklärung mit den USA nicht an den für heute geplanten technischen Gesprächen teilgenommen. «Einer der Gründe ist etwa zu prüfen, ob wir Zugang zu den freigegebenen Geldern haben», sagt Mehdi Fazaeili, ein Mitarbeiter aus dem Büro des geistlichen Oberhaupts, im staatlichen Fernsehen. «Wenn wir darauf nicht zugreifen können, ist diese Bedingung nicht erfüllt», erklärt er.