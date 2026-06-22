Überschattet wurde der Auftakt der Gespräche zwischen den USA und dem Iran auch von der Entscheidung des Irans, die Strasse von Hormus wegen anhaltender israelischer Angriffe im Libanon erneut für den Schiffsverkehr zu sperren. Die monatelange Blockade der Meerenge hatte zuvor zu ‌Spannungen auf den globalen Energiemärkten geführt. Während des Krieges hatten Reedereien erklärt, es sei zu gefährlich, die Strasse ohne iranische Erlaubnis ​zu passieren. Wie genau die von den Vermittlern angekündigte Regelung für die sichere Durchfahrt von Handelsschiffen durch die Meerenge aussehen wird, auf die sich die USA und der Iran offenbar geeinigt haben, ist noch unklar.