Man befinde sich in einem laufenden Prozess, erklärten Vertreter der iranischen Gesandtschaft bei den Vereinten Nationen, berichteten staatliche iranische Medien am Samstag. «Diese Gespräche waren weder die ersten noch die letzten», hiess es in einer Erklärung der Diplomaten, die die Nachrichtenagentur Irna veröffentlichte.