Die Schweiz begrüsst und unterstützt die Verhandlungen, wie das Aussendepartement schrieb. Das eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte entsprechende Informationen der Nachrichtenagentur Reuters. Die Schweiz sei «jederzeit bereit, ihre Guten Dienste anzubieten, um den Dialog zwischen den USA und dem Iran zu erleichtern», schrieb das EDA am Samstag auf Anfrage von Keystone-SDA. Es stehe mit den Parteien in Kontakt und habe seine Bereitschaft bekräftigt, jede diplomatische Initiative zu unterstützen, die auf eine Deeskalation abziele.