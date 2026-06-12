Was der Iran darüber hinaus zu leisten bereit ist, blieb zunächst unklar. Die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur Mehr berichtete, die USA und ​ihre Verbündeten müssten sich zu einem Truppenabzug aus der Region verpflichten und Pläne für ​den Wiederaufbau des Irans im Wert von mindestens 300 Milliarden Dollar ​vorlegen. Verhandlungen über das iranische Atomprogramm sollen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Trump sprach am Donnerstag im Weissen Haus von einer «grossartigen Einigung» ‌und erklärte, der oberste geistliche Führer des Irans, Ajatollah Modschtaba Chamenei, habe dem Abkommen zugestimmt. Die Aussicht auf ein Ende der Kämpfe liess die Ölpreise am Freitag um mehr als zwei Prozent sinken, während die Aktienmärkte weltweit zulegten.