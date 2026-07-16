Ein solcher Schritt würde die weltweite Energieversorgung massiv bedrohen, da die wichtigste Route durch die Strasse von Hormus schon vom Iran gesperrt ist. Der Konflikt in der Region war am 28. Februar eskaliert, als Israel und die USA den Iran angriffen. Daraufhin sperrte die Regierung in Teheran die Strasse von Hormus, über die zuvor rund ein Fünftel des weltweiten Ölbedarfs transportiert wurde. ‌Im Zuge eines Rahmenabkommens für eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran war sie zeitweise wieder offen. Mit den neuen US-Angriffen blockierte der Iran den Seeweg aber wieder. Ein Grossteil des Öls aus den Golfstaaten wird deswegen über eine saudi-arabische Pipeline zum Weitertransport per Schiff zum Roten Meer umgeleitet. Über diesen Seeweg werden derzeit rund sieben Prozent der weltweiten Energieversorgung abgewickelt.