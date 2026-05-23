Die pakistanischen Vermittlungsbemühungen zielen darauf ab, die Differenzen zwischen Washington und Teheran zu überwinden. Der Krieg hat dazu geführt, dass die strategisch wichtige Strasse von Hormus ​trotz einer fragilen Feuerpause für die meisten Schiffe gesperrt ist, ​was die globalen Energiemärkte massiv beeinträchtigt. Rubio bekräftigte die ​Forderungen von US-Präsident Donald Trump: Der Iran dürfe niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangen, müsse sein ‌angereichertes Uran übergeben und die Meerenge ohne Mautgebühren offenhalten.