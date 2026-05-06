Es gibt Anzeichen ​dafür, dass Teheran ​auf weitere Zugeständnisse der USA dringen könnte. Der iranische Parlamentarier Ebrahim Resaei, Vorsitzender des Ausschusses ⁠für Aussenpolitik und nationale Sicherheit, bezeichnete den Text von Axios auf der Plattform X als «eher eine amerikanische Wunschliste als ​die Realität». Die USA würden in einem ⁠Krieg, den sie verlören, nichts erreichen, was sie nicht schon in direkten Verhandlungen erreicht hätten. Aussenminister Abbas Araghtschi ging bei einem Besuch in China nicht auf Trumps Äusserungen ein, betonte jedoch, ‌Teheran bestehe auf einem «fairen und umfassenden Abkommen». Die iranischen Revolutionsgarden erklärten, falls die «Bedrohungen» der USA endeten, sei eine Durchfahrt durch die Strasse von Hormus unter neuen, vom Iran festgelegten Bedingungen möglich.