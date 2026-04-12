Auch Sicherheitsexperte Peter Neumann sieht die Verhandlungen nicht endgültig gescheitert. Es reiche aber nicht, der anderen Seite die Bedingungen diktieren zu wollen, schrieb er auf X. Wenn die Amerikaner die Öffnung der Strasse von Hormus und eine dauerhafte Lösung für das Atomprogramm erreichen wollten, müssten sie den Iranern bei dem ein oder anderen Thema entgegenkommen. «Fest steht: Die USA haben sich mit ihrem Krieg in eine ungünstige strategische Lage manövriert.» Verlierer seien zudem die iranischen Demokratinnen und Demokraten.