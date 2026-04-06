Einem Vertreter des Weissen ​Hauses zufolge handelt es sich bei dem Plan nur um eine von vielen Ideen, dem der Präsident noch nicht zugestimmt habe. Der US-Militäreinsatz werde fortgesetzt. Der von Pakistan vermittelte Entwurf sieht Insidern zufolge eine sofortige Waffenruhe vor, gefolgt von Verhandlungen über ein umfassendes Friedensabkommen innerhalb von 15 bis 20 Tagen. Pakistans Armeechef Asim Munir habe die ganze Nacht über mit US-Vizepräsident JD Vance, dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und dem iranischen Aussenminister Abbas Aragtschi ‌in Kontakt gestanden, hiess es weiter.