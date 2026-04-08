Die ​Ankündigung Trumps zeigt eine abrupte Kehrtwende in einem hochgradig eskalierten Konflikt. ⁠Der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, hatte die Lage als schwerwiegender als die ​Ölkrisen von 1973, 1979 und 2022 ⁠zusammen bezeichnet. Noch am selben Tag hatte Trump mit der aussergewöhnlichen Warnung für Aufsehen gesorgt, «eine ganze Zivilisation wird heute Nacht sterben», ‌sollten seine Forderungen nicht erfüllt werden. Die iranischen Revolutionsgarden hatten mit einer Ausweitung der Angriffe gedroht, während China und Russland im UN-Sicherheitsrat eine Resolution zum Schutz der Schifffahrt blockierten. In dem seit sechs Wochen andauernden Krieg sind nach ‌Zählungen von Regierungsquellen und Menschenrechtsgruppen mehr als 5000 Menschen ums Leben gekommen, darunter über 1600 Zivilisten ​im Iran. In den USA, wo die Kampagnen für die Zwischenwahlen anlaufen, sind Trumps Zustimmungswerte auf einem Tiefstand. Umfragen zufolge lehnt eine grosse Mehrheit der Amerikaner den Krieg ab und ist frustriert über die steigenden Benzinpreise.