Dem US-Zentralkommando zufolge zielten die Angriffe in der neunten Nacht in Folge darauf ab, die Fähigkeit des Irans zu schwächen, Handelsschiffe anzugreifen. Die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim meldete, es habe Explosionen in den Städten ‌Tabris, Tschahbahar, Konarak, Bandar Mahschahr und Bandar Imam Chomeini gegeben. Ein Mensch sei getötet und mehrere weitere verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Die Revolutionsgarden erklärten, sie hätten mit ballistischen Raketen US-Flugzeuge am jordanischen Flughafen Akaba sowie Militäranlagen in Kuwait und Stellungen in Syrien ins Visier genommen. Die ​kuwaitische Armee teilte mit, sie habe bei einem iranischen Angriff feindliche Drohnen abgefangen.