In einer gemeinsamen Erklärung heisst es, eine globale Sicherheitspartnerschaft solle aufgebaut werden. Biden bekräftigte den Willen der USA, Japan mit all seinen militärischen Fähigkeiten zu verteidigen. Kishida versprach, Japan werde seine Verteidigung ausbauen. Geplant ist, ein Forum für die Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie einrichten. Dazu gehört die gemeinsame Entwicklung und Produktion von Raketen sowie die Zusammenarbeit bei der Ausbildung von Kampfpiloten. Zudem ist eine Verzahnung Japans mit dem pazifischen Militärbündnis Aukus unter Führung der USA vorgesehen.