US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag nach einer Abweisung von Abschiebeflügen eine Reihe von Strafmassnahmen gegen Kolumbien angekündigt. Dazu zählten Zölle, Reiseverbote für Regierungsbeamte und weitreichende Sanktionen, teilte Trump in einem Beitrag auf der Plattform «Truth Social» am Sonntag mit. Die USA würden Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle kolumbianischen Waren verhängen, die in die Vereinigten Staaten kämen. Die Zölle sollen in einer Woche auf 50 Prozent erhöht werden. Kolumbiens Präsident Gustavo Petro hatte zuvor US-Militärflugzeugen mit kolumbianischen Migranten an Bord die Landung verweigert. Trump hat Massendeportationen von Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung angekündigt. Petro drohte nur wenig später, auf US-Waren Zölle von 50 Prozent zu erheben.