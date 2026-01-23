«Politico» berichtete unter Berufung auf drei mit ‌den Plänen vertraute Personen, mit der Blockade von Öllieferungen solle ein Regierungswechsel in dem Karibikstaat herbeigeführt werden. Demnach sei ‍eine endgültige Entscheidung zwar noch nicht gefallen. Die Blockade werde jedoch von Kritikern der kubanischen Führung innerhalb der US-Regierung gefordert und auch von Rubio ​unterstützt. Trump hatte zudem am 11. Januar erklärt: «Es wird kein ‍Öl oder Geld mehr nach Kuba fliessen - null!»