Der Ölmulti Exxon hatte sich nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine 2022 aus seinem Russland-Geschäft zurückgezogen. Der 30-prozentige Betreiberanteil an dem Projekt Sachalin-1 im Fernen Osten Russlands wurde im selben Jahr von Russland beschlagnahmt. Die USA haben mehrere Sanktionswellen gegen das russische Projekt Arctic LNG 2 verhängt, das mehrheitlich dem Konzern Novatek gehört. Laut einem der Insider will die Regierung in Washington Russland dazu bewegen, US-Technologie anstelle von chinesischer zu kaufen. Dies sei Teil einer Strategie, um die Beziehungen zwischen Peking und Moskau zu schwächen.