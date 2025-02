Die USA und Russland haben sich bei einem Treffen ihrer Aussenminister in Riad darauf verständigt, ihre Bemühungen um einen Frieden in der Ukraine voranzutreiben. US-Aussenminister Marco Rubio betonte am Dienstag nach den viereinhalbstündigen Gesprächen in der saudiarabischen Hauptstadt, dass dabei die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt werden sollten, also sowohl der Ukraine und deren europäischen Unterstützer als auch Russlands. Alle Seiten müssten Zugeständnisse machen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte kurz darauf einen für Mittwoch in Riad geplanten Besuch ab und betonte, Gespräche dürften nicht hinter dem Rücken der Ukraine laufen.