US-Aussenminister Marco Rubio zeigte sich zuversichtlich, dass der seit über drei Jahren andauernde Krieg beendet werden könnte: «Wir bleiben realistisch, wie schwierig dies ist, aber wir sind optimistisch.» Es gebe die gemeinsame Vorstellung, dass es nicht nur um die Beendigung des Krieges gehe, sondern darum, die Zukunft der Ukraine zu sichern, sagte er in Florida.