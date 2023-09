«Herr Präsident, wir stehen zu Ihnen, wir bleiben bei Ihnen», sagte Biden zu Selenskyj in einer Stellungnahme vor Reportern, die auf das zweistündige Gespräch hinter verschlossener Tür folgte. Wie der US-Präsident weiter erklärte, sollen ausserdem bereits in der kommenden Woche die ersten Abrams-Kampfpanzer in die Ukraine geliefert werden. Selenskyj bedankte sich bei Biden für das militärische Hilfspaket und sagte: «Es enthält genau das, was unsere Soldaten jetzt brauchen.»