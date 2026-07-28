Die US-Kommunikationsaufsicht FCC teilte am Dienstag ‌mit, ⁠das Einfuhrverbot solle die heimische Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) vor nationalen Sicherheitsrisiken wie Datendiebstahl und ⁠Cyberangriffen schützen. Zudem solle die Produktion von Schlüsseltechnologien in die USA zurückgeholt werden. Die betroffenen Geräte könnten ‌Schwachstellen in der Lieferkette verursachen, die die wirtschaftliche und ‌nationale Sicherheit der USA gefährden, hiess es ​in der Erklärung der Behörde. Die Regelung trat mit ihrer Veröffentlichung in Kraft und gilt für Modelle, die noch nicht auf dem Markt sind. Die chinesische Botschaft in Washington reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.