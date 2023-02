Aus einem Bericht der Georgetown University vom Anfang des Monats geht hervor, dass US-Unternehmen, darunter die Chiphersteller Intel Corp and Qualcomm Inc, zwischen 2015 und 2021 fast ein Fünftel ihrer Ausgaben in chinesische KI-Unternehmen getätigt haben - Transaktionen im Wert von 40,2 Milliarden Dollar. Ein nationaler Sicherheitsberater wies 2021 auf das Problem hin, dass US-Gelder, die in chinesische Technologie gesteckt werden, die nationalen Sicherheit schaden und die Exportkontrollen untergraben könnten.