Die neuen Zölle bedrohen Tausende kleine Exporteure und viele Arbeitsplätze - auch im Heimatbundesstaat von Ministerpräsident Narendra Modi, Gujarat. Es wird erwartet, dass sie das Wachstum der am schnellsten wachsenden grossen Volkswirtschaft der Welt beeinträchtigen. Eine unmittelbare Reaktion an den indischen Börsen blieb am Mittwoch aus, da diese wegen eines Hindu-Festes geschlossen waren. Am Dienstag hatten die Leitindizes jedoch den schlechtesten Handelstag seit drei Monaten verzeichnet, während die indische Landeswährung Rupie ihre Verlustserie den fünften Handelstag in Folge fortsetzte.