Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro warf den USA vor, sein Land kolonisieren zu wollen, um sich dessen Reichtum an Öl, Gas und Gold anzueignen. Er beschuldigt die US-Regierung, mit der Militärpräsenz einen Umsturz herbeiführen zu wollen, um die Kontrolle über die grössten Ölreserven der Welt zu erlangen. Die venezolanische Ölministerin erklärte, der Betrieb des staatlichen Ölkonzerns PDVSA werde durch die US-Massnahmen nicht unterbrochen. Zusätzlich legte ein Cyberangriff in dieser Woche die Verwaltungssysteme von PDVSA lahm und zwang zu einer vorübergehenden Aussetzung der Öllieferungen.