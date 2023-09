Die USA wollen offenbar die den südkoreanischen Chip-Herstellern Samsung Electronics und SK Hynix gewährte Ausnahmeregelung für den Export von US-Chip-Bauteilen nach China auf unbestimmte Zeit verlängern. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch mitteilte, hat das US-Handelsministerium mit den südkoreanischen Chip-Herstellern Einzelheiten darüber besprochen, welche Bauteile in deren chinesischen Produktionslinien eingeführt werden könnten. Die Agentur berief sich dabei auf Insider und fügte hinzu, dass die USA bereits in dieser Woche entsprechende Ankündigungen machen wollen. Im vergangenen Jahr hatten die Chiphersteller vom US-Handelsministerium die Erlaubnis erhalten, ein Jahr lang Bauteile für die Chipproduktion in China zu liefern, ohne zusätzlich Lizenzen beantragen zu müssen. Samsung Electronics und SK Hynix lehnten bisher eine Stellungnahme zur Verlängerung der Genehmigung ab.