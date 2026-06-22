Nach Daten des Marktforschers Iqvia ​entfielen 2025 rund 53 Prozent ⁠des weltweiten Pharmamarktes auf die USA, während Europa stabil bei 24 Prozent lag. Paradoxerweise sehen die US-Führungskräfte die ‌grösste Gefahr für ihre Branche jedoch nicht in Fernost, sondern im eigenen Land. Die drohenden Kürzungen bei der US-Forschungsfinanzierung bereiten den Befragten die grössten Sorgen. Die USA hätten zwar alle nötigen Voraussetzungen, ‌doch die Art der Finanzierung müsse sich ändern, mahnte Kumar. Sie forderte ​gesicherte Mittel für die nationalen Gesundheitsinstitute (NIH) und eine Modernisierung der Infrastruktur für klinische Entwicklungen. Diese sei seit der Verabschiedung des sogenannten Bayh-Dole-Gesetzes vor fast 50 Jahren nicht mehr grundlegend überarbeitet worden.