Durch die Massnahme steigt die Zahl der Unternehmen deutlich, die für den Bezug von US-Waren und -Technologie eine Lizenz benötigen. Für US-Exporteure wird es damit schwieriger, zu prüfen, ob Lieferungen an einen Kunden oder Zulieferer Beschränkungen unterliegen. Die Regelung dürfte zudem Lieferketten stören. Für Lieferungen an die betroffenen Tochterfirmen ist künftig eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich, wobei viele Anträge voraussichtlich abgelehnt werden.