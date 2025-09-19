Die Änderung könnte dem US-Technologiesektor schwer treffen, der stark auf qualifizierte Arbeitskräfte aus Indien und China angewiesen ist. In den USA hat sich die Zahl ausländischer Arbeitskräfte im so genannten MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zwischen 2000 und 2019 auf fast 2,5 Millionen mehr als verdoppelt, während die Gesamtbeschäftigung bei MINT in der Zeit nur um 44,5 Prozent stieg. Indien war 2024 mit 71 Prozent der genehmigten H-1B-Visa der grösste Nutzniesser, gefolgt von China mit 11,7 Prozent.