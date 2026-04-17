US-Regierungsvertreter hätten ‌ihre europäischen ​Kollegen darüber informiert, dass der Konflikt an den Waffenbeständen zehre, sagten drei mit dem Vorgang vertraute ‌Personen am Donnerstag. Betroffen seien mehrere Staaten, darunter Länder im Baltikum ​und in Skandinavien.