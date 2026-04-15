Peking horte ⁠Ölvorräte und schränke Exporte einiger Güter ein, sagte Bessent ‌am Dienstag vor Reportern. Dies ‌sei bereits das ​dritte Mal in fünf Jahren nach ähnlichem Verhalten während der COVID-19-Pandemie und bei Seltenen Erden. China kaufe weiterhin Öl, statt ‌bei der durch die Schliessung der Strasse von Hormus verursachten globalen Versorgungskrise zu helfen, sagte ​er.