Peking horte Ölvorräte und schränke Exporte einiger Güter ein, sagte Bessent am Dienstag vor Reportern. Dies sei bereits das dritte Mal in fünf Jahren nach ähnlichem Verhalten während der COVID-19-Pandemie und bei Seltenen Erden. China kaufe weiterhin Öl, statt bei der durch die Schliessung der Strasse von Hormus verursachten globalen Versorgungskrise zu helfen, sagte er.
Die Meerenge, durch die 20 Prozent des weltweiten Öls transportiert werden, ist wegen des US-israelischen Kriegs gegen den Iran blockiert. Die Ölpreise stiegen dadurch um 50 Prozent und überschritten wieder die Marke von 100 Dollar pro Barrel. Bessent betonte jedoch, dass Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping eine sehr gute Arbeitsbeziehung hätten. Trump plane weiterhin einen Besuch in Peking Mitte Mai.
(Reuters)