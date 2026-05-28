Im ersten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 1,6 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag laut einer zweiten Erhebung in Washington mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Zuwachs von 2,0 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten im Durchschnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Im Schlussquartal war die grösste Volkswirtschaft der Welt lediglich um 0,5 Prozent gewachsen.