Im ersten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 2,0 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag laut einer ersten Erhebung in Washington mitteilte. Im Schlussquartal war die grösste Volkswirtschaft der Welt noch deutlich schwächer gewachsen, nur um 0,5 Prozent. Ökonomen hatten im Schnitt für die Monate Januar bis März mit einem stärkeren Wachstum um 2,3 Prozent gerechnet.