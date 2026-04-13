Trump: Egal, ob der Iran zu Verhandlungen zurückkommt

Trump sagte derweil zu Reportern, es sei ihm «egal», ob der Iran an den Verhandlungstisch zurückkehre oder nicht. «Es ist mir egal, ob sie zurückkommen oder nicht. Wenn sie nicht zurückkommen, ist das auch in Ordnung», erklärte der Republikaner. Der Verband Deutscher Reeder (VDR) reagierte verhalten auf Trumps Ankündigung einer Seeblockade. «Leider besteht derzeit wenig Anlass zur Annahme, dass sich die Situation kurzfristig entspannt», sagte ein VDR-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.