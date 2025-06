In London sollten für die USA Finanzminister Scott Bessent, Handelsminister Howard Lutnick und der Handelsbeauftragte Jamieson Greer teilnehmen. Die chinesische Delegation sollte von Vizepremier He Lifeng geleitet werden. US-Regierungsvertreter hatten China immer wieder vorgeworfen, dass die Volksrepublik ihre Zusagen zur Lieferung Seltener Erden nicht einhält. Trump hatte zuletzt erklärt, Xi habe in einem Telefonat zugestimmt, die Lieferungen von Mineralien und Magneten aus Seltenen Erden in die USA wieder aufzunehmen. Die chinesische Seite hatte erklärt, das Telefonat habe es auf Trumps Wunsch gegeben.