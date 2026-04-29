Hintergrund ist ein Konflikt mit dem Pentagon, nachdem sich Anthropic geweigert hatte, ​Sicherheitsvorkehrungen zu entfernen, die einen Einsatz seiner ​KI für autonome Waffen ​oder zur Überwachung im Inland verhindern. Daraufhin hatte das US-Verteidigungsministerium ‌das Unternehmen als Risiko für die Lieferkette eingestuft. Zuletzt gab es jedoch Anzeichen einer Annäherung. Nach einem ​Treffen ​von Anthropic-Chef Dario ⁠Amodei mit Regierungsvertretern sagte US-Präsident Donald ​Trump vergangene Woche, ⁠das Unternehmen sei in den Augen seiner Regierung «auf ‌einem guten Weg». Experten zufolge verfügt das neue KI-Modell Mythos über eine potenziell ‌beispiellose Fähigkeit, Cybersicherheitslücken zu erkennen und auszunutzen.