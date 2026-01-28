Eine Lockerungs der Sanktionen gegen Venezuela erwähnten vier mit den Vorbereitungen vertraute Personen am Dienstag. Damit würde die Regierung in Washington von ihrem bisherigen Plan abrücken, einzelnen Unternehmen Ausnahmegenehmigungen ​zu erteilen. Die hohe Zahl an Einzelanträgen ‌habe die Pläne für eine ‌rasche Ausweitung der Exporte und Investitionen verzögert, hiess es weiter. Nach der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro Anfang des Monats hatten die USA eine Lockerung der Sanktionen in Aussicht gestellt. ⁠Dies soll ein Öl-Lieferabkommen im Wert von zwei Milliarden Dollar sowie einen Wiederaufbauplan für die Ölindustrie des Landes im Umfang von ​100 Milliarden Dollar ermöglichen.