Die US-Regierung will einem Insider zufolge nach iranischen Angriffen auf Kuwait und Bahrain iranische Vermögenswerte zur Entschädigung an Golfstaaten ‌umleiten. ⁠Damit sollten künftige, durch den Iran verursachte Schäden ausgeglichen werden, sagte eine ⁠mit den Überlegungen vertraute Person am Samstag. US-Finanzminister Scott Bessent habe zudem ein Team ‌beauftragt, die Höhe der bereits entstandenen Schäden zu ‌ermitteln. Die USA zögen in Betracht, ​auch für diese Entschädigungen iranische Vermögenswerte zu verwenden. Welche Art von Vermögenswerten die Regierung in Washington ins Auge fasst, wurde nicht präzisiert. Die Wortwahl deute jedoch darauf hin, dass es sich nicht nur um eingefrorene Gelder ‌handeln müsse.