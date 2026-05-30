«Diese Änderungen werden bei der nächsten Force-Sourcing-Konferenz der Nato in unser Truppen- und Fähigkeitsangebot einfliessen», zitierte die ‌Zeitung einen hochrangigen Pentagon-Vertreter. Ziel sei es, die Voraussetzungen für einen raschen Übergang zu schaffen. «Wir wollen den Verbündeten die nötige Information ​und Klarheit verschaffen, um den Übergang zu einer ​europäischen Verteidigung, bei der die Alliierten ​die Hauptverantwortung für die konventionelle Verteidigung Europas übernehmen, so schnell und effektiv ‌wie möglich voranzutreiben», wurde der Insider weiter zitiert.