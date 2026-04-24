Die US-Regierung hat besonders Spanien im Visier. Die Regierung in Madrid hatte die Nutzung ihrer Stützpunkte oder ihres Luftraums für Angriffe auf den Iran nicht gestattet. Die USA unterhalten dort die Stützpunkte Rota und Moron. ​Ein Ausschluss Spaniens aus der Nato hätte der E-Mail zufolge zwar nur begrenzte Auswirkungen auf US-Militäreinsätze, aber ​eine erhebliche symbolische Bedeutung. Wie die USA einen solchen Schritt durchsetzen könnten, liess ​der Insider offen.