Plutonium wurde bisher nur in begrenztem Umfang zu Brennstoff für kommerzielle US-Reaktoren umgewandelt. Der Plan steht im Einklang mit einer von Trump im Mai unterzeichneten Anordnung, das laufende Programm zur Vermischung und Entsorgung von überschüssigem Plutonium weitgehend einzustellen und es stattdessen als Brennstoff für fortschrittliche Atomtechnologien bereitzustellen. Die Förderung der Energiewirtschaft ist eine politische Priorität der Trump-Regierung vor dem Hintergrund einer steigenden Stromnachfrage, etwa durch die Künstliche Intelligenz (KI).