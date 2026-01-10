Ein am Freitag unterzeichneter Erlass solle verhindern, dass Gerichte oder Gläubiger die auf Konten des ​US-Finanzministeriums verwahrten Gelder pfänden, teilte das ‌Weisse Haus am Samstag ‌mit. Die Einnahmen sollten stattdessen eingesetzt werden, um in Venezuela «Frieden, Wohlstand und Stabilität» zu schaffen. «Präsident Trump verhindert die Beschlagnahmung venezolanischer Öleinnahmen, da diese die wichtigen US-Bemühungen für ⁠die wirtschaftliche und politische Stabilität in Venezuela untergraben könnte», hiess es in einer Erklärung.